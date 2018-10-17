 АВТОСТАТ | На европейском авторынке в сентябре сменился лидер

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На европейском авторынке в сентябре сменился лидер

Opel Adam

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса связано с вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей (WLTP) в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 304 тыс. 711 единиц – на 2,3% больше, чем годом ранее.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Opel/Vauxhall – 81741 машину (-11,6%). Второе место занял BMW с показателем 80495 автомобилей (-7,4%). На третью строчку вышел Mercedes-benz, реализовавший 80399 машин (-12,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79350 шт., -13,5%) и Volkswagen (75512 шт., -52,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки opel

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