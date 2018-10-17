Renault за 9 месяцев увеличила продажи в России на 8%

Российские дилеры Renault в сентябре реализовали 10398 автомобилей – на 18% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 103294 машины, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3780 потребителей (-9%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Kaptur, разошедшийся в количестве 2712 единиц (+1%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2461 реализованный автомобиль (-15%). Продажи седана Logan составили 1139 машин, что на 61% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Renault начали прием заказов на новую Stepway серию – автомобили Logan Stepway и Sandero Stepway, производство которых налажено на заводе АВТОВАЗа в Тольятти на производственной линии B0.