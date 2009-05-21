АВТОВАЗ утвердил антикризисный план

Руководство АВТОВАЗа утвердило антикризисный план компании, реализация которого позволит уже в текущем году снизить издержки, восстановить рентабельность и подготовить предприятие к развитию в посткризисной перспективе. Как отмечается, отдельные мероприятия антикризисного плана, которые носят срочный характер, стали внедряться еще с начала года, до того, как программа была официально принята и утверждена на совете директоров компании.

Антикризисный план АВТОВАЗа основан на трех блоках. Во-первых, для повышения рентабельности предприятию необходимо снизить расходы и создать дополнительный денежный поток, чего планируется достичь за счет оптимизации логистических процессов, сокращения заводских запасов комплектующих не менее чем на 600 млн. рублей в денежном выражении и сокращения запасов автомобилей на складах предприятия на 70 тысяч автомобилей.

Вторая задача, поставленная перед подразделениями завода антикризисной программой, – восстановить рентабельность в 2009 году, сохранить и увеличить долю рынка в условиях общего снижения объема продаж автопроизводителей. В рамках мер по стимулированию спроса АВТОВАЗ уже реализует программу предоставления покупателям скидок, а с мая текущего года внедряется собственная кредитная программа «Лада Финанс – Лада в кредит», позволяющая приобрести в кредит автомобиль Lada по сниженным процентным ставкам – от 6,9%.

Рентабельность будет обеспечена посредством снижения закупочных цен на продукцию комплектаторов. К концу 2009 года эти затраты необходимо сократить на 10%. Кроме этого, уменьшению расходов будет способствовать модернизация автомобилей путем сокращения их себестоимости за счет внедрения новых, более экономичных материалов и технологий. Процесс реинжиниринга должен принести экономию порядка 2 млрд. руб. Экономический эффект от мероприятий по оптимизации расходов на ремонтные работы оценивается в 500 млн. рублей, сокращение общих административных расходов должно дополнительно принести 1,5 млрд. рублей. Также запланировано сокращение дополнительных выплат персоналу за счет отказа от набора новых работников, отказа от индексации заработной платы и сокращения на 20% зарплат менеджменту компании.

Мероприятия, запланированные третьим блоком антикризисного плана должны обеспечить долгосрочное развитие компании. К моменту начала роста рынка АВТОВАЗ планирует выйти на него с новыми моделями, а также с модернизированными продуктами, востребованными рынком. При реализации инвестиционного плана 2010-2012 годов в объеме 80 млрд. рублей компания намерена к 2014 году полностью модернизировать базу поставщиков до их соответствия международным стандартам и выпустить 9 новых моделей.