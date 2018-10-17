За последний месяц цены на автомобили изменились у 33 производителей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает вести мониторинг цен на новые легковые автомобили всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* цены изменились у 33 из них.

Как отмечают эксперты агентства, некоторые модели прибавили в цене не более 10 тыс. рублей. Так, внедорожники Chevrolet Niva и УАЗ «Хантер» подорожали на 5 тыс. рублей. А кроссовер Citroen С3 Aircross, равно как и две модели LADA (Vesta и Largus), стали дороже на 10 тыс. рублей. На такую же сумму выросли цены у четырех моделей Renault.

Гораздо более ощутимая прибавка к ценам произошла у китайских брендов. Например, Foton Sauvana подорожал сразу на 140 – 170 тыс. рублей, а кроссовер Changan CS35 прибавил в цене от 160 до 185 тыс. рублей.

Некоторые марки второй месяц подряд продолжают корректировать цены на свои модели. Так, все автомобили Mazda вновь подорожали, на этот раз на 12 – 40 тыс. рублей. Большинство моделей Toyota стали дороже на 11 – 49 тыс. рублей, а пять моделей Ford повысили ценники на ту же сумму, что и в начале сентября, т.е. на 9 – 40 тыс. рублей.

Производители, которые прежде откладывали повышение, теперь меняют цены сразу на весь модельный ряд или его большую часть. Так, бренд Jeep повысил цены на все свои кроссоверы на 15 – 250 тыс. рублей, а Mitsubishi пересчитал ценники, добавив к ним от 10 до 30 тыс. рублей. У немецкой марки Audi сразу 18 моделей подорожали на 25 – 330 тыс. рублей, а у другого немецкого бренда – BMW – с начала октября 9 моделей выросли в цене на 20 – 150 тыс. рублей.

* За период с 16 сентября по 15 октября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.