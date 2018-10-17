BMW объявил цены на самый большой внедорожник BMW X7

Компания BMW объявила цены на новый внедорожник BMW X7, старт продаж которого запланирован на март 2019 года. Новинка будет собираться на заводе BMW в Спартанберге, США, сообщает пресс-служба баварской марки.

На старте продаж в России новый BMW X7 будет доступен в версиях BMW X7 xDrive40i, BMW X7 xDrive30d и BMW X7 M50d. Версия BMW X7 xDrive30d с 249-сильным дизельным двигателем будет предлагаться по цене от 5 млн 830 тыс. рублей. Версия xDrive40i с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. оценена в 5 млн 990 тыс. рублей. Цены на самый мощный M Performance вариант – BMW X7 M50d – стартуют от отметки 7 млн 490 тыс. рублей.

Все три версии уже в базовом варианте имеют адаптивные светодиодные фары (в качестве опции доступна система BMW Laserlight, способная освещать дорогу на дистанции 600 м), систему управления дальним светом, светодиодные противотуманные фары, автоматический климат-контроль на 4 зоны, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с электроприводом и функцией памяти, 3-секционную панорамную стеклянную крышу, двухсекционную дверь багажного отсека с автоматическим приводом крышки багажника и многое другое. В базовой комплектации автомобиль оснащается 20” легкосплавными колесными дисками, в то время как 21” или 22” диски могут быть выбраны в качестве опции.

Габариты нового BMW X7 составляют 5151 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту, колесная база равна 3105 мм. Уже в базовой комплектации автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. Два пассажира третьего ряда смогут максимально комфортно разместиться на полноразмерных сиденьях с подлокотниками, подстаканниками и USB-разъемами для подключения персональных мобильных устройств. В качестве опции можно выбрать 6-местный вариант, в таком случае для второго ряда предлагается два индивидуальных сиденья повышенной комфортности с подлокотниками и расширенными регулировками. Все сиденья имеют электрорегулировки. Сложив их, можно увеличить объем багажника с базовых 326 л до 2120 литров.

Стандартное оснащение BMW X7 включает отделку салона кожей Vernasca, автоматический 4-зонный климат-контроль, трехсекционную панорамную крышу и пакет освещения с функциями Welcome Light Carpet и Dynamic Interior Light. Среди ключевых элементов списка дополнительного оборудования – 5-зонный автоматический климат-контроль, пакет ионизации и ароматизации воздуха, панорамная крыша Sky Lounge, элементы управления со стеклянной отделкой, стереосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System и развлекательная система Professional для пассажиров второго и третьего ряда. Линия оснащения Design Pure Excellence, пакет M Sport и опции BMW Individual позволяют клиентам кастомизировать дизайн интерьера и экстерьера автомобиля согласно собственным предпочтениям.

На старте продаж в России для нового BMW X7 будет доступно три двигателя на выбор: шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в версии BMW X7 xDrive40i и два шестицилиндровых рядных дизельных двигателя – мощностью 249 л.с. в версии BMW X7 xDrive30d и 400 л.с. в версии BMW X7 M50d. Силовые агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic, в то время как тягу от колес на дорожное покрытие передает интеллектуальная система полного привода xDrive. В стандартное оснащение модели BMW X7 M50d входит дифференциал M Sport с электронной блокировкой.

BMW X7 уже в стандартной комплектации имеет адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами и пневмопружинами на обеих осях. Клиренс новинки может варьироваться в диапазоне до 80 мм одним нажатием кнопки на центральной консоли или с использованием ключа BMW Display Key. Помимо активного круиз-контроля с функцией Stop & Go клиенты смогут выбрать Ассистент вождения Professional, включающий ассистенты руления и удержания в полосе, ассистент перестроения, предупреждение о смене полосы движения, приоритетности проезда и наличии транспорта, движущегося в поперечном направлении. Ассистент парковки также включает ассистент движения задним ходом. Система BMW Live Cockpit Professional входит в список стандартного оснащения BMW X7 и сочетает полностью цифровую приборную панель и центральный дисплей с диагоналями экранов 12,3”.