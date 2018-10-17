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Opel в ближайшие два года представит восемь новинок

Opel

Компания Opel в течение 2019 и 2020 годов представит восемь новинок – это как полностью новые модели, так и модернизированные существующие автомобили, а также их дополнительные версии.

Как пишет издание «Авторевю», главными премьерами 2019 года станут Opel Corsa шестого поколения и новое семейство коммерческих фургонов и микроавтобусов Opel Vivaro. Поскольку немецкая марка уже начала переход на технологии концерна PSA, эти две модели также будут иметь французские корни: Corsa породнится с грядущим хэтчбеком Peugeot 208, а Vivaro, судя по всему, окажется близнецом автомобилей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

На 2020 год намечен дебют кроссовера Opel Mokka X второго поколения. Эта машина должна помочь увеличить долю кроссоверов в структуре продаж марки с нынешних 25 до 40% к 2021 году. Пока не ясно, какая именно платформа PSA ляжет в основу будущей Mokka X, но механического полного привода, судя по всему, у нее уже не будет.

Важная часть стратегии – электрификация модельного ряда. Летом 2019 года появятся полностью электрическая версия новой Corsa и гибридный кроссовер Opel Grandland X PHEV. Причем выпускать гибриды станут на опелевском заводе в немецком Айзенахе, хотя бензиновые и дизельные версии Грандленда сейчас производят на предприятии PSA во французском Сошо. К концу 2020 года в гамме будет четыре электрифицированные модели, а к 2024 году версии с электрическим довеском появятся у всех Опелей.

Кроме того, в компании уточнили, что направят основные инвестиции на развитие наиболее массовых и прибыльных сегментов рынка. Это означает, что от ряда моделей придется отказаться: до конца 2019 года будут сняты с производства хэтчбеки Opel Adam и Karl, а также кабриолет Cascada.

, источник: www.autostat.ru

Теги: opel

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