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Автокластер Калужской области наращивает производство

Volvo Kaluga plant

Предприятия автокластера Калужской области по итогам восьми месяцев 2018 года показали рост производства, выпустив  более 140 тыс. легковых и грузовых машин, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов.

"Мы за 8 месяцев в этом году произвели столько же автомобилей, сколько за весь прошлый год. Особенно хорошо получается с грузовиками. Volvo находится вообще в таком положении, когда на самом деле не всегда успевают выполнять заказы, которые поступают на <. . . > автомобили от потребителей", - сказал А.Артамонов, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Калужский автокластер представлен тремя производителями - Volkswagen, "ПСМА Рус" (Peugeot Citroen & Mitsubishi Alliance), Volvo и 28 компаниями, занимающиеся производством автокомпонентов. По данным Агентства регионального развития Калужской области, предприятия автокластера региона производят более 11% всех выпускаемых в России автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство volkswagen volvo psa peugeot citroen peugeot citroen mitsubishi

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