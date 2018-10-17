 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» представит на выставке Busworld автобусы нового поколения

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«Группа ГАЗ» представит на выставке Busworld автобусы нового поколения

Eletkrobus 020

«Группа ГАЗ» продемонстрирует на выставке Busworld широкую линейку автобусов различных категорий и назначений. Это автобусы нового поколения Ликинского, Павловского автобусного заводов и Горьковского автозавода пассажировместимостью от 16 до 200 человек для работы на городских, пригородных и междугородных маршрутах, сообщает пресс-служба Busworld. Модели оснащены различными типами двигателей: дизельным, газовым и электрическим. В экспозиции представлены новейшие решения с автоматическими системами помощи водителю и off-board-системами. В автобусах обеспечена возможность перевозки маломобильных пассажиров.

На выставке Busworld будет впервые представлен автобус «Вектор Next» в модификации «Доступная среда» с удлиненным до 8,8 м кузовом; обновленный междугородный автобус Cruise, оснащенный автоматическими системами помощи водителю ADAS и off-board-системой (система удаленно диагностирует состояние основных узлов машины с передачей данных диспетчеру).

Экспозиция также включает электробус на 85 пассажиров с ультрабыстрой зарядкой и самый длинный отечественный низкопольный автобус, рассчитанный на работу с интенсивным пассажиропотоком – ЛиАЗ-6213.

Также компания продемонстрирует микроавтобусы «ГАЗель Next» увеличенной пассажировместимости. Двойная электрическая распашная дверь, просторный и высокий салон обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров, а пониженный уровень пола и широкая площадка у входа в микроавтобус дают возможность перевозить пассажиров в инвалидных колясках.

Посетители выставки смогут ознакомиться и с перспективными разработками компании: на выставке планируется представить беспилотный автомобиль «ГАЗель Next», оснащенный современным навигационным комплексом, который позволяет автомобилю без участия водителя передвигаться с высокой точностью по заданному маршруту, в том числе – в сложных погодных и дорожных условиях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы

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