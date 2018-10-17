Выпуск легковых машин в сентябре вырос на 16%

По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено более 100 тыс. машин, что на 15,8% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что Ульяновский автозавод в прошлом месяце начал производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Калужский «ПСМА Рус» освоил выпуск обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. А на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Добавим также, что АВТОВАЗ в сентябре вводил дополнительные смены по субботам на линии конвейера LADA Granta, а также сверхурочные часы на платформе B0 в связи с растущим спросом на выпускаемые автомобили.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 109 тыс. единиц, что на 1% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,3 тыс. грузовиков – это на 17,7% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в сентябре снизил производство на 15,3% до 3288 машинокомплектов. Кроме того, калининградский «Автотор» начал пилотное производство первой партии тяжелых грузовиков Hyundai Xcient, которые ранее в России не выпускалась.

Выпуск автобусов в России за девять месяцев 2018 года остался на прошлогоднем уровне и составил 15,7 тыс. единиц (+2,5%). При этом в сентябре автобусные заводы произвели 3,3 тыс. машин – на 12,5% больше, чем годом ранее.