Total открыл в России новый завод смазочных материалов

Концерн Total 15 октября открыл новый высокотехнологичный завод по производству и смешиванию моторных масел и смазочных материалов, который расположен в Калужской области.

Благодаря открытию нового завода Total сможет локализовать производство ассортимента высококачественных смазочных материалов для российского рынка. Общая сумма инвестиций составила 50 млн долларов, сообщает пресс-служба Total. Производственная мощность предприятия составляет 40 тыс. тонн автомобильных и промышленных смазочных материалов в год, с возможностью увеличения до 70 тыс. тонн в год.

Завод оснащен полностью автоматизированной системой смешивания и самыми современными линиями розлива. Завод был открыт спустя менее чем два года с начала строительства. Он расположен на участке площадью 7 гектаров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. Завод обеспечит 50 новых рабочих мест.

«Новый завод укрепит наши позиции на российском и центрально-азиатском рынке, что полностью соответствует нашей стратегии по повышению прибыльности на растущих рынках и внесет вклад в финансовые показатели концерна», – заявил президент и председатель совета директоров концерна Total Патрик Пуянне.

С запуском своего производственного подразделения «ТОТАЛ ВОСТОК», подразделения Total «Маркетинг и Сервисес» в России, планирует стать одним из лидеров российского рынка в сегменте премиальных автомобильных и индустриальных смазочных материалов, а также крупным игроком среди локальных конкурентов.

Новый завод будет самостоятельно производить весь ассортимент продукции марок Total и ELF, а именно: Total Quartz для легкового транспорта, Total Rubia для коммерческого транспорта, полный ассортимент индустриальных масел, а также линейку смазочных материалов Fuel Economy, позволяющую существенно снижать расход топлива как грузового и легкового транспорта, так и специальной внедорожной техники.

Помимо российского рынка компания также планирует поставку продуктов в ряд других стран, таких как Центральная Азия и Беларусь.