Renault и «Ростех» объявили о принудительном выкупе акций АВТОВАЗа

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» – нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. – объявила о принудительном выкупе долей миноритариев АВТОВАЗа. Сейчас у партнеров 96,6% автоконцерна. За обыкновенные акции СП заплатит по 12,4 руб., привилегированные – 12,2 руб., пишет газета «Ведомости».

На этих же условиях СП покупало бумаги автоконцерна в ходе обязательной оферты, завершившейся в сентябре, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По его оценкам, выкуп оставшихся акций обойдется партнерам в 4,6 млрд рублей.

Конкретные даты завершения выкупа не определены, но торги акциями АВТОВАЗа на Московской бирже будут приостановлены в течение октября, сообщил представитель «Ростеха».

Сентябрьскую оферту АВТОВАЗ объявлял, так как его доля превысила 75%. По ее итогам Renault и «Ростех» собрали уже 96,6%. По закону «Об акционерных обществах» владелец более 95% акций может принудительно выкупить доли оставшихся акционеров. Последние, впрочем, тоже имеют право требовать выкупа их долей.