 АВТОСТАТ | Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ТС упал на 40%

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Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ТС упал на 40%

LADA 4x4 - лидер российского автоэкспорта

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (не учитываются страны, входящие в Таможенный союз ЕАЭС) за 8 месяцев 2018 года составил 18,2 тыс. единиц. Это на 40,1% ниже результата годичной давности.

Свыше 40% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по август в общей сложности было экспортировано около 8 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Skoda (4,2 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Volkswagen (1,4 тыс. шт.).

Самым экспортируемым из России автомобилем является внедорожник LADA 4x4 – почти 4,7 тыс. экземпляров этой модели (с учетом 5-дверной версии) было вывезено за пределы ТС. Далее идет Skoda Octavia, экспортированная в количестве 4,1 тыс. единиц. Третью позицию в этом рейтинге занимает семейство LADA Vesta, объем экспорта которого вместе с универсалами SW составил около 1,8 тыс. машин.

Если рассматривать основные направления экспорта, то здесь лидирует Чехия: 23% российского автоэкспорта за отчетный период пришлось на эту страну (4,2 тыс. шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (2,8 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Латвия (2,2 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь сильное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода. Так, за 8 месяцев 2017 года объем экспорта составил 30,4 тыс. единиц, причем половина данного объема приходилась на кроссовер Skoda Yeti. Напомним, сборка этой модели на чешском заводе в Квасинах была прекращена в связи с подготовкой мощностей под выпуск нового кроссовера Skoda Karoq. А для удовлетворения спроса на европейском рынке были организованы поставки Skoda Yeti из России.

Также отметим, что в конце июля компания Volkswagen Group Rus начала поставлять на европейские рынки лифтбек Skoda Octavia и в 2018 году планирует экспортировать из России 10 тыс. единиц этой модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт экспорт автомобилей чехия украина легковые автомобили lada lada 4x4 skoda skoda octavia lada vesta

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