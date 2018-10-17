Mazda отзывает в России около 900 кроссоверов СX-5

Компания «Мазда Мотор Рус» 15 октября объявила об отзыве 889 автомобилей Mazda СX-5, реализованных c января 2012-го по январь 2016 года. Причиной отзыва является возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы автомобилей с двигателем SkyActive-D 2.2 под воздействием металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя. В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Одновременно с этим в результате ненадлежащей характеристики резистора подавления помех, обусловленных колебаниями напряжения в цепи управления топливными форсунками, сила электрического тока в этой цепи может превысить допустимое значение. В этом состоянии возможно повреждение цепи управления топливными форсунками и короткое замыкание, что при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к перегоранию предохранителя, прекращению впрыска топлива и, как следствие, к самопроизвольной остановке двигателя.

Уполномоченные представители изготовителя «Мазда Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mazda СX-5, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Mazda СX-5 будет выполнена замена вакуумного насоса и перепрограммирование блока РСМ во избежание повреждений его внутренних компонентов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 20891 автомобиля Mazda 6, реализованного c июня 2002-го по декабрь 2008 года. Причиной отзыва стало продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности, растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре кроссовер Mazda CX-5 прибавил в цене от 29 до 40 тыс. рублей во всех комплектациях. Его новый ценовой диапазон составляет от 1 млн 520 тысяч до 2 млн 123 тыс. рублей.

Кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером марки на российском рынке – по итогам девяти месяцев 2018 года его продажи выросли на 20% и составили 15750 автомобилей. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».