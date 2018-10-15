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Эксперты прогнозируют очередной скачок цен на бензин

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В заключении Счетной палаты на проект бюджета 2018-2021 гг, на которое ссылаются в своей информации корреспонденты ТАСС, говорится, что повышение акциза (в 1,5 раза) на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин. С 1 января 2019 года акцизы на бензин планируется повысить с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо - с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.

Напомним, ситуация уже выходила из-под правительственного контроля в мае 2018 года. Июльское снижение акцизов тогда позволило незначительно понизить розничные цены на бензин, однако этого, по мнению экспертов, все же было недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года. Правительство тогда договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок, пообещав повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если бензин продолжит дорожать.

В январе, чтобы нивелировать ситуацию, предупреждают эксперты, снова потребуются дополнительные компенсационные и сдерживающие цены…

, источник: www.autostat.ru

Теги: топливо цены

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