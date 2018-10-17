 АВТОСТАТ | «Автотор» планирует выпуск нового тягача Ford Trucks F-Max

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«Автотор» планирует выпуск нового тягача Ford Trucks F-Max

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Калининградский завод «Автотор» планиреут начать производство тягача Ford Trucks F-Max нового поколения в начале 2019 года. Модель имеет целый ряд современных опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC) и Predictive Cruise Control, основанный на GPS, и т.д. , сообщает пресс-служба «Автотора». Тягач оснащается новым 12,7-литровым дизельным двигателем Ford Ecotorq мощностью 500 л.с. и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличительной особенностью также стала кабина шириной 2.5 м и абсолютно ровным полом.

Напомним, «Автотор» приступил к производству крупнотоннажных грузовиков Ford в 2013 году. С 2017 года «Автотор» реализует проект по развитию производства коммерческих автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кабин.

Коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском предприятии, оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных надстроек отечественного производства, включая, в том числе, бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, кран-манипуляторные установки, автогидроподъемники, бетононасосы и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автотор производство грузовые автомобили ford

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