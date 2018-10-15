АВТОВАЗ объявил цены на LADA XRAY Cross

АВТОВАЗ объявил цены на внедорожную модификацию LADA XRAY Cross, продажи которой планируется начать до конца 2018 года. Новинка оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В оснащение автомобиля в стартовой комплектации Classic (от 729 тыс. 900 руб.) входят две подушки безопасности, охранная сигнализация, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые тормоза задних колес, система контроля устойчивости и помощник при старте на подъеме, LED ходовые огни, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, легкая тонировка стекол, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Для комплектации Classic доступен пакет опций Optima, который включает в себя кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистему (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, 4 динамика, антенну «акулий плавник»). LADA XRAY Cross в комплектации Classic с пакетом Optima стоит от 766 тыс. 900 рублей.

Начиная с комплектации Comfort (от 809 тыс. 900 руб.), предусмотрена установка системы LADA Ride Select, которая предоставляет возможность выбора одного из 5 режимов движения: ESC on, ESC off, Sport, «снег/грязь» и «песок». В комплектацию Comfort входят кондиционер, противотуманные фары, задний парктроник (4 датчика), мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, 4 динамика, антенна «акулий плавник»), переднее пассажирское сиденье с полностью складывающейся спинкой, регулировка сиденья водителя по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электростеклоподъемники спереди и сзади, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для задних пассажиров.

Комплектация Luxe (от 859 тыс. 900 руб.) дополнительно включает климат-контроль, подогрев рулевого колеса, круиз-контроль и ограничитель скорости, подогрев задних сидений, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Салон автомобиля в этой комплекатции отличают кожаная отделка руля и рычага КПП, комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа), розетка USB для задних пассажиров.

На LADA XRAY Cross в версии Luxe доступен пакет опций Prestige, в который входят LED-подсветка интерьера (ниша центральной консоли, зона в ногах первого ряда сидений, карманы передних дверей), усиленная тонировка задних стекол (задние боковые – 39%, дверь задка – 25%), камера заднего вида, мультимедийная система с навигацией. Стоимость LADA XRAY Cross в варианте Luxe c пакетом Prestige – от 888 тыс. 900 рублей.

Напомним, производство LADA XRAY Cross уже стартовало на конвейере в Тольятти. Автомобиль получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик LADA Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля (при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9).

В салоне применены оранжевые или черные вставки (в зависимости от комплектации) из пластика и экокожи. Оранжевый цвет использован и в оформлении комбинации приборов. Тема контраста цветов и материалов реализована также в обивке сидений. Для удобства водителя и пассажиров была изменена конструкция каркаса спинки передних сидений, получивших в том числе и развитую боковую поддержку. Увеличение длины салона на 25 мм предоставило дополнительное место для ног задних пассажиров. Стоит отметить, что спинка переднего пассажирского сиденья в сложенном состоянии вместе со спинкой заднего дивана образуют ровную площадку. Дополнительные штрихи в оформлении интерьера LADA XRAY Cross – металлические накладки на пороги.

Новые стилевые решения и дополнительные функции заняли свое место на центральной консоли панели приборов, на которую теперь вынесены кнопки включения подогрева сидений. Кроме того, здесь расположен селектор выбора режимов движения LADA Ride Select, позволяющий выбирать настройки режимов движения. Более того, впервые на автомобиле семейства LADA XRAY использована регулировка рулевого колеса по высоте и вылету, отделка из экокожи и подогрев. Также появились не применявшиеся до этого в линейке модели функции подсветки поворотов в темное время суток, 3-уровневый подогрев передних сидений и раздельный подогрев задних. Между передними сиденьями установлен центральный подлокотник с боксом для хранения, на его задней части находятся USB-разъем для подзарядки гаджетов, кнопки подогрева задних сидений и 12-вольтовая розетка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи высокого хэтчбека LADA XRAY на российском рынке составили 26292 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.