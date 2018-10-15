 АВТОСТАТ | Минпромторг намерен поддержать развитие производства металлопроката для автопрома

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Минпромторг намерен поддержать развитие производства металлопроката для автопрома

Минпромторг намерен поддержать развитие производства металлопроката для автопрома

Минпромторг готов оказать господдержку налаживанию производства металлопроката для автопрома, считает текущее качество производства неконкурентноспособным. Об этом сообщил замминистра промышленности Александр Морозов.

"Металлурги разучились делать сложные детали. Они не могут сделать сложные стали - высокохромистые, они не могут сделать тончайший горячекатаный прокат. Технологии потеряли, - цитирует А.Морозова агентство "ТАСС". - Мы сейчас вместе с ними договорились, и совместно с государственным научным центром "ЦНИИчермет" сформировали государственную программу по развитию компетенций и материалов для автомобильной промышленности. Мы будем, в том числе с господдержкой, разрабатывать для металлургов технологии, софинансировать необходимое оборудование".

По словам Морозова, большая часть российских производителей автокомпонентов ушла с рынка из-за неконкурентоспособности, причины которой кроются в проблемах 1990-х годов.
В свою очередь представитель НЛМК отметил, что компания владеет высокими технологиями, однако данная продукция пока не находит большого спроса на внутреннем рынке. "У нас есть технологии - они опережают спрос на российском рынке", - сказал он.

В то же время замминистра считает, что сейчас на экспортных рынках складывается ситуация, неблагоприятная для российских металлургов. "Методы технического регулирования на внешних рынках стали активно применяться против наших металлургов", - отметил он. Это, по мнению замминистра, будет способствовать развитию внутреннего потребления.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром поставщики автомобильные компоненты

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