АВТОВАЗ за 9 месяцев увеличил экспорт на 65%

АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2018 года поставил на экспорт 27398 автомобилей LADA и сборочных комплектов, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за рубежом было открыто два новых направления и 9 дилерских центров, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Так, с начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах – Тунисе (г. Тунис) и Чили (г. Сантьяго, г. Пунта-Аренас). В Тунисе партнером АВТОВАЗа компания ARTES, давно и успешно работающая с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В этой северо-африканской стране покупателям предлагаются автомобили LADA 4х4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером. На рынок Чили АВТОВАЗ вернулся после 20-летнего перерыва. Импортер Cono Sur Automotive Distributor, работающий с брендами Альянса Renault-Nissan, предоставляет полный комплекс услуг по продаже автомобилей LADA, обслуживанию и обеспечению запасными частями. Сегодня в модельном ряду – трехдверная LADA 4х4, хорошо знакомая автомобилистам Южной Америки, а также LADA Kalina Cross, LADA Granta седан и фургон LADA Largus.

По итогам девяти месяцев 2018 года LADA заняла второе место по продажам в Республике Беларусь. Здесь дилерская сеть марки развивалась наиболее активно: с начала 2018 года состоялись открытия уже 6 новых современных дилерских центров в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно, которые полностью соответствуют новым стандартам оформления и обслуживания.

В Узбекистане в январе-сентябре 2018 года начали работу три новых дилерских центра LADA – в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.

По итогам девяти месяцев 2018 года LADA снова вернула себе первое место по продажам в Республике Казахстан с долей рынка 22,9%. При этом рост составил 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается, автоваз ведет активную работу как по открытию дилерских центров LADA в новых городах и странах, так и по ребрендингу существующих. С начала 2018 года ТРИ дилерских центра в трех странах (Казахстан, Беларусь, Ливан) уже закончили глобальный ребрендинг в соответствии с новыми корпоративными стандартами LADA.

До конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров LADA полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.

Напомним, что развитие экспорта является одной из приоритетных задач АВТОВАЗа. Как сообщалось ранее, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года новые модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross поступили в продажу на европейский рынок. В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л механической или автоматизированной трансмиссиями. Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам «Евро-6» (в России действуют нормы «Евро-5»). Ранее на европейский рынок вышел седан LADA Vesta.