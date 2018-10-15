Volvo подняла цены на шесть моделей

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Volvo, эксперты сайта «Цена Авто» выявили повышение цен* сразу на шесть моделей шведского бренда.

При этом удорожание не затронуло лишь седан Volvo S60 и его кросс-версию S60 Cross Country, а также универсал Volvo V60 Cross Country. Остальные модели подорожали во всех комплектациях на следующие суммы:

Volvo V40 Cross Country – от 27 до 157 тыс. руб.;

Volvo V90 Cross Country – от 51 до 64 тыс. руб.;

Volvo S90 – от 47 до 64 тыс. руб.;

Volvo XC40 – от 40 до 83 тыс. руб.;

Volvo XC60 – от 53 до 61 тыс. руб.;

Volvo XC90 – от 61 до 71 тыс. руб.

Теперь новые ценовые диапазоны для автомобилей Volvo выглядят следующим образом:

Volvo V40 Cross Country, бензин – от 1 666 до 2 411 тыс. руб., дизель – 1 889 тыс. руб.;

Volvo V90 Cross Country, бензин – от 3 235 до 4 732 тыс. руб., дизель – от 3 420 до 4 345 тыс. руб.;

Volvo S90 – от 2 807 до 4 286 тыс. руб.;

Volvo XC40, бензин – от 2 365 до 3 092 тыс. руб., дизель – от 2 238 до 3 043 тыс. руб.;

Volvo XC60, бензин – от 3 138 до 4 041 тыс. руб., дизель – от 3 138 до 3 838 тыс. руб.;

Volvo XC90, бензин – от 3 820 до 5 081 тыс. руб., дизель – от 4 185 до 4 816 тыс. руб., гибрид – от 5 540 до 8 581 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года российские дилеры Volvo реализовали 5 218 автомобилей, что на 6% превышает результат января – сентября 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.