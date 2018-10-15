Российский завод Haval готовится к запуску серийного производства

Новый автозавод Haval, расположенный в Тульской области, планирует выпустить первый автомобиль в декабре. Об этом агентству «ТАСС» сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

«Немного опережаем планы и планируем уже в декабре этого года выйти на производство первой машины в режиме пуско-наладки, чтобы в феврале, как и планировалось, торжественно открыть производство в полную мощь... Все оборудование уже завезено на площадку. Идет пуско-наладка», – сказал Федорищев.

Напомним, строительство автозавода Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось в августе 2018 года. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.

На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тыс. автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%. Первыми автомобилями, которые будут выпускаться на новом заводе Haval, станут новый кроссовер Haval F7 и кроссовер Haval H6 второго поколения. Кроме того, летом будущего года российским покупателям планируется представить серийную модель, созданную на основе концепт-кара HB-03. В дальнейшем она пополнит линейку автомобилей, произведенных на российском заводе Haval в Тульской области.

«В начале 2019 года начнет работу наш собственный завод полного цикла в Тульской области. Наша задача – максимально загрузить его мощности уже на первом этапе производства. В течение следующего года мы планируем увеличить продажи минимум в 3 раза. Задача амбициозная, но выполнимая», – говорил ранее генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Haval реализовали 1838 автомобилей, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6.