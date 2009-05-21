АВТОВАЗ начал испытания универсала Priora накануне серийного выпуска

Специалисты АВТОВАЗа приступили к заключительным этапам испытаний универсала Lada Priora с целью оценки автомобиля перед началом товарного выпуска.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство автомобилей Lada Priora с кузовом «универсал» стартует 27 мая, а в продажу российским дилерам новинка поступит с 20 июня 2009 года. Товарный выпуск универсалов Lada Priora планируется начать в варианте исполнения «люкс», которая включает АБС, электроусилитель руля, фронтальные подушки безопасности, полный электропакет, обогрев передних сидений, климат-систему, парктроник и пр. В дальнейшем, как ожидается, перечень опций пополнят аудиосистема и полка-шторка багажника.

Цена универсалов Lada Priora в люксовой комплектации будет озвучена на торжественной церемонии запуска производства новой модели. По информации агентства «АВТОСТАТ», она будет несколько превышать стоимость седана и хэтчбека Priora в топовых версиях. По мере выведения на рынок дополнительных вариантов исполнений и комплектаций Lada Priora-универсал диапазон розничных цен будет расширен.