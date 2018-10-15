 АВТОСТАТ | Китайский авторынок в сентябре усилил падение

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 22 дней

подробнее

Горячая новость

Volkswagen обновил ценники у трех моделей
  • 15.10.18 - 10:12

    Volkswagen обновил ценники у трех моделей
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 15 октября

    Автомобильный рынок Южной Кореи в сентябре 2018 года

    За месяц корейский авторынок упал на 17,2%.

Вся аналитика

Инфографика

Какой тип моторного масла предпочитают автовладельцы в России?
  • 15.10.18

    Какой тип моторного масла предпочитают автовладельцы в России?
Все публикации

Видео

Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
  • 28.04.17

    Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

15.10.18 Прочитали 683 раз

Китайский авторынок в сентябре усилил падение

Automarket

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября снизились на 11,6% и составили 2 млн 394 тыс. 100 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за девять месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 1,5% до 20 млн 409 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце сохранили реализацию на уровне прошлого года, продав 383500 машин (-5,7%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

BMW получит контроль в китайском СП

вчера, 08:41

Все новости

Статьи на тему

Электрические микроавтомобили завоевывают Китай («Ведомости»)

3 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

31 июля 2018

Вся инфографика