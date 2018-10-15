Китайский авторынок в сентябре усилил падение

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября снизились на 11,6% и составили 2 млн 394 тыс. 100 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за девять месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 1,5% до 20 млн 409 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце сохранили реализацию на уровне прошлого года, продав 383500 машин (-5,7%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года.