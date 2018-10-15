С конвейера сошел 100-тысячный электромобиль Tesla Model 3

Компания Tesla выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3, причем более половины из них (53239 экземпляров) выпущено в последнем квартале. Такой интенсивный подход позволил Tesla довести производственную мощность до 5000 электромобилей в неделю, что в 100 раз больше, чем в начале года, сообщает агентство Regnum.

Как отмечается, на сегодняшний день у Tesla есть предзаказ на 450 тысяч электромобилей Tesla Model 3, ввиду этого обстоятельства компания планирует и дальше наращивать свои объемы производства.

Как сообщалось ранее, Tesla вышла на целевой уровень производства седана Model 3 в третьем квартале, однако испытала проблемы с поставкой этого автомобиля клиентам. Tesla надеется, что Model 3 станет ее первым автомобилем для массового рынка, после того как она доказала своими более дорогими моделями Model S и Model X, что может построить глобальный бренд люксовых электромобилей.

Глава компании Tesla Inc. Илон Маск ранее обещал поставить всего 500 тыс. автомобилей в этом году благодаря высокотехнологичному процессу сборки, нацеленному на массовое производство. Однако вместо этого Tesla столкнулась с проблемами на конвейере и не раз отставала от своих планов. Кроме того, она пока не продала ни одного Model 3 по давно обещанной цене в 35 тыс. долларов – самая дешевая версия этого автомобиля пока что стоит 49 тыс. долларов.