 АВТОСТАТ | Автоконцерны просят ввести частичную локализацию агрегатов в рамках СПИКов

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Автоконцерны просят ввести частичную локализацию агрегатов в рамках СПИКов

Volkswagen engine plant

Автоконцерны предложили правительству на рабочей группе по автопрому ввести частичную локализацию агрегатов в рамках специнвестконтрактов с возможностью получать за это пропорциональное количество баллов и, соответственно, объем господдержки.

Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на свои источники, на прошедшем в Минпромторге на прошлой неделе совещании автопроизводители представили свои предложения по СПИКам и мерам господдержки автопрома, а к началу этой недели должна быть подготовлена сводная таблица предложений для их обсуждения в деталях, говорят собеседники агентства. Следующая встреча рабочей группы состоится сегодня, в понедельник. На ней, возможно, будут озвучены предварительные итоги рассмотренных предложений, надеются собеседники агентства.

Основные предложения звучали в части возможности заключать СПИК группой инвесторов, возмещения таможенных пошлин на ввоз компонентов в переходный период между промсборкой и заключением специнвестконтракта, снижения требований по инвестициям в НИОКР и ухода от принципа "все или ничего" в рамках балльной системы локализации, чтобы бенефициары СПИКов могли частично локализовать выбранные в рамках 719 постановления агрегаты и получить за это часть господдержки, предусмотренной по данной позиции, рассказали источники.

"Компании смогут получить хоть какую-то господдержку, это раз. Второе – появляется конкретный стимул продолжать наращивать локализацию. Если действует принцип "все или ничего" и компания понимает, что она ни при каких обстоятельствах не сможет соответствовать предъявляемым требованиям, у нее нет мотивации работать над локализацией в России", – обосновывает необходимость такого шага один из источников.

Сейчас уровень локализации производства рассчитывается по количеству производимых в стране операций при производстве автомобиля, но с 2019 года Минпромторг предлагает перейти на балльную систему расчета уровня локализации производства для получения господдержки. Так, для признания автомобиля произведенным в РФ необходимо будет набрать 100 баллов. Производство двигателя в России, к примеру, дает 20 баллов, коробки передач – также 20 баллов, систем помощи водителю (ADAS) – 10 баллов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром поставщики локализация автомобильные компоненты

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