 АВТОСТАТ | Рассекречены подробности о семиместном кроссовере Alfa Romeo Castello

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Рассекречены подробности о семиместном кроссовере Alfa Romeo Castello

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В стратегии развития Alfa Romeo значится большой семиместный кроссовер, которому прочат имя Castello (или, по другой информации, Brennero). По данным французского издания Auto Moto, модель разрабатывают на той же платформе Giorgio, что лежит в основе седана Giulia и кроссовера Stelvio, а от последнего ради экономии перейдет также архитектура салона. В длину машина вплотную подберется к пяти метрам: ожидается, что габаритная длина составит примерно 4,9 м, то есть на 200 мм больше, чем у Stelvio, пишет издание «Авторевю».

Под капотом обещаны бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 280 л.с. и дизель 2.2 (210 л.с.), а топ-версия Qadrifoglio Verde будет иметь битурбомотор V6 2.9 (510 л.с.) в паре с электромотором. Суммарная мощность гибридной установки может превысить 600 л.с.

Согласно неофициальным данным, Alfa Romeo Castello появится во второй половине 2019 года. Наиболее вероятное место первого публичного показа – осенний автосалон во Франкфурте. Хотя местом дебюта может стать и Лос-Анджелес, ведь машина ориентирована на североамериканский рынок. Впрочем, в Европе модель тоже появится: старт продаж по цене от 50 тысяч евро ожидается в начале 2020-го.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки suv кроссоверы внедорожники разработки alfa romeo

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