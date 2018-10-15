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Volkswagen обновил ценники у трех моделей
  • 15.10.18 - 10:12

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Volkswagen обновил ценники у трех моделей

Volkswagen Passat

Вслед за повышением цен на кроссовер Tiguan немецкий бренд Volkswagen изменил цены еще у трех своих моделей. Такое обновление прайс-листов было зафиксировано экспертами сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* Так, пикап Amarok подешевел в двух комплектациях на 23 тыс. руб., а седан и универсал Passat и Passat Variant во всех комплектациях подорожали на 40 тыс. руб.

Топовая комплектация Aventura для пикапа Volkswagen Amarok с дизельным двигателем объемом 2,0/3,0 л (180/224 л.с. соответственно) теперь предлагается к продаже за 3 570,9 и 3 692,1 тыс. руб. 

Седан Volkswagen Passat с бензиновым двигателем в начальной комплектации Conceptline доступен покупателям за 1 479 тыс. руб., а максимальная комплектация Highline обойдется в 2 099 тыс. руб. Дизельные версии седана теперь оцениваются от 1 989 тыс. руб. за комплектацию Comfortline до 2 129 тыс. руб. за топовую версию Highline.

Новая минимальная цена для универсала Volkswagen Passat Variant с дизельным двигателем составляет 1 909 тыс. руб., а максимальная – 2 289 тыс. руб. Бензиновые версии можно приобрести за сумму от 2 119 до 2 339 тыс. руб.

Все дизельные версии седана Passat и универсала Passat Variant оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., а бензиновые комплектуются на выбор следующими моторами: 1,4 л (125/150 л.с.); 1,8 л (180 л.с.) или 2 л (220 л.с.).

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на седан Volkswagen Passat и универсал Volkswagen Passat Variant произошло в августе и составило ту же сумму, что и сейчас – 40 тыс. руб.  

Отметим также, что по итогам января – сентября текущего года российские дилеры Volkswagen реализовали 74 770 легковых автомобилей, что на 20% превышает результат 9 месяцев 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены volkswagen passat volkswagen amarok volkswagen

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