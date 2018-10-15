Mazda открыла новый дилерский центр в Омске

Компания Mazda открыла в Омске новый дилерский центр, который принадлежит ГК «Феникс-Авто».

Как пишет издание «Коммерческие вести», дилерский договор между двумя компаниями подписан еще в 2016 году. Сначала «Феникс-Авто» продавала автомобили японского бренда во временном дилерском центру, а теперь Mazda обрела в Омске постоянное помещение, построенное в соответствии с новой концепцией бренда.

Сегодня центр Mazda – это помещение общей площадью более 650 кв.м. с «полосой разгона» на 4 машины, клиентской зоной, сервисом приемки и комнатой для переговоров. Недавно бренд изменил свой фирменный стиль, изменив открытый белый на элегантный черный. Компания «Феникс-Авто», как официальный дилер Mazda, предлагает продажу новых и подержанных автомобилей, а также полный комплекс технического обслуживания.

ГК «Феникс-Авто» планирует дальнейшее развитие сотрудничества с японским брендом, по планам компании, в текущем году должно быть продано около 200 автомобилей марки Mazda. Что касается развития омской компании «Феникс-Авто» в целом, то в следующем году предполагается увеличить количество продаж автомобилей на 10-15%, а также продолжится внутреннее развитие компании и повышение качества обслуживания клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 22424 автомобиля, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.