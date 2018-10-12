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В России продан 100-тысячный автомобиль Datsun

В России продан 100-тысячный автомобиль Datsun

Компания Datsun 11 октября реализовала в России 100-тысячный автомобиль Datsun с момента выхода на рынок в сентябре 2014 года. Церемония торжественной передачи юбилейного автомобиля владельцу состоялась в салоне компании «САТУРН-Р-АВТО» в Перми, сообщает пресс-служба Datsun в России.

Как отмечается, седан Datsun on-DO неслучайно стал 100-тысячным автомобилем, проданным в России. Реализация этой модели достигает 80% от общего объема продаж Datsun, а за девять месяцев 2018 года было продано более 13700 автомобилей.

В настоящее время седан Datsun on-DO доступен по цене от 461 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 543 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 536 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 586 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили datsun

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