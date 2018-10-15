 АВТОСТАТ | BMW получит контроль в китайском СП

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BMW получит контроль в китайском СП

BMW получит контроль в китайском СП

Немецкая компания BMW AG договорилась об увеличении доли в своем китайском СП с 50% до 75%. Это произойдет в рамках сделки на 3,6 млрд евро, которая должна быть закрыта в 2022 году, сообщает агентство "Прайм". Пекин ранее заявлял, что в этом году планирует отменить ограничения на иностранное участие в автомобильных СП.

Кроме того, BMW и его китайский партнер Brilliance China Automotive Holdings Ltd. договорились продлить срок действия соглашения об их СП BMW Brilliance Automotive Ltd. с 2028 года до 2040 года.

Как сообщили в BMW, сделка по приобретению дополнительных акций СП должна быть одобрена в обычном порядке властями и акционерами Brilliance China. В рамках сделки немецкий автопроизводитель намерен увеличить производственную мощность действующих заводов СП в Шэньяне. Согласно заявлению компании, на ближайшие годы запланировано более 3 млрд долларов инвестиций в действующие и новые мощности в Шэньяне. В результате общая годовая мощность по выпуску автомобилей на заводах СП с начала 2020-х вырастет до 650 тыс. единиц, что приведет к созданию 5000 новых рабочих мест.

"Мы планомерно реализуем нашу стратегию роста в Китае. С помощью продолжительных инвестиций, а также с помощью разработки и производства электромобилей мы подчеркиваем важность для нас Китая как динамично растущего рынка", – заявил председатель правления BMW Харальд Крюгер.

В 2017 году клиентам в Китае было доставлено около 560 тыс. автомобилей бренда BMW. Две трети всех автомобилей BMW, проданных в Китае, были произведены этим СП на двух автомобильных заводах в Теси и Дадуне.

Как указала компания, по завершении сделки СП начнет полностью консолидироваться в финансовой отчетности BMW.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай инвестиции слияния и поглощения премиум-марки bmw

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