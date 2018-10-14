 АВТОСТАТ | Внедорожник Foton Sauvana подорожал на 140 – 170 тыс. рублей

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Внедорожник Foton Sauvana подорожал на 140 – 170 тыс. рублей

Foton Sauvana

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в октябре внедорожник Foton Sauvana прибавил в цене от 140 до 170 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Теперь Foton Sauvana в своей самой доступной комплектации Basic предлагается к продаже за 1 699,9 тыс. руб. Максимально оснащенная версия Premium для 7-местного автомобиля обойдется покупателям в 1 984,9 тыс. руб. Все комплектации внедорожника оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем (мощностью 201 или 217 л.с.) и имеют полный привод.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Foton реализовали в общей сложности 267 автомобилей, что на 13% ниже результата января – сентября прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены внедорожники foton

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