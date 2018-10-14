«Авилон» откроет новый дилерский центр на территории ЗИЛа

Компания «Авилон» к концу года откроет новый дилерский центр на территории ЗИЛа. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, он станет самым крупным для брендов Mercedes-Benz и Audi.

Поскольку дилерский центр будет обслуживать одновременно два бренда, для каждого из них будет организован свой вход в здание. Попасть из одной части здания в другую можно будет только выйдя на улицу, связь между ними не предусмотрена. В каждом из центров будут свои шоу-румы, зона продаж и административные помещения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В пятиэтажном комплексе каждый из этажей будет отдан под свой тип продаваемого автомобиля. На пятом этаже разместится стоянка. Согласно плану, продукция обоих брендов будет выставляться рядом с окнами, а нижние этажи будут хорошо просматриваться с улицы.

Подземный этаж отдан под сервисный центр с современным оборудованием. Общая площадь здания составит почти 20 тыс. кв. м.

Автомобильная группа «Авилон» – один из ведущих автомобильных холдингов в России. На сегодняшний день АГ «Авилон» имеет в своем портфеле 25 автомобильных брендов: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Chrysler, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai и Fiat.