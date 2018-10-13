Skoda подняла цены на четыре модели

На основе данных мониторинга цен* специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание сразу нескольких моделей Skoda – лифтбеков Octavia, Superb, Rapid и кроссовера Kodiaq. Отдельные комплектации этих моделей прибавили в цене от 11 до 42 тыс. руб.

На 26 тыс. руб. подорожала комплектация Sport Line для лифтбека Skoda Superb. Таким образом, максимальная цена на эту модель сейчас составляет 2 968 тыс. руб. При этом минимальная цена осталась без изменений и равна 1 548 тыс. руб. за самую доступную комплектацию Active.

Другой лифтбек – Octavia – прибавил к ценникам от 19 до 21 тыс. руб. Его новый ценовой минимум установлен на уровне 1 040 тыс. руб. за комплектацию Active. Максимально оснащенные версии остались без ценовых изменений и по-прежнему предлагаются к продаже за 2 436 тыс. руб.

Все комплектации лифтбека Rapid, кроме минимальной, выросли в цене на 11 – 42 тыс. руб. Максимальная комплектация Monte Carlo теперь обойдется покупателям в 1 085 тыс. руб., а базовая версия Entry сохранила ценник в 646 тыс. руб.

Наконец, кроссовер Kodiaq в отдельных комплектациях подорожал на 40 тыс. руб. При этом минимальная и максимальная цены его бензиновых версий остались неизменными и составляют 1 389 и 2 834 тыс. руб. соответственно. У дизельных версий этой модели подорожание не затронуло максимальную цену (2 790 тыс. руб.), а вот стоимость самой доступной комплектации выросла до 1 892 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 57 473 автомобиля, что на 28% выше результата годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.