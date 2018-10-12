Suzuki рассказала о сроках появления новых Vitara и Jimny в России

Обновленный субкомпактный кроссовер Suzuki Vitara, премьера которого прошла на Парижском автосалоне, появится на российском рынке уже в ноябре. Автомобиль отличается новой радиаторной решеткой с шестью хромированными вертикальными планками, видоизмененным бамперам, задним фонарям, которые теперь решены на базе диодной технологии, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Появится также два новых цвета кузова, пишет "Российская газета".

В салоне улучшены материалы отделки, в частности увеличился процент деталей с мягким пластиком. Кроме того, изменился дизайн щитка приборов, между циферблатами появился цветной дисплей борткомпьютера. В топовых комплектациях появятся передовые электронные ассистенты, например, системы контроля мертвых зон, распознавания дорожных знаков и контроля рядности. Известно также, что на российском рынке для Vitara сохранятся бензиновые моторы - начальный 1,6-литровый 117-сильный агрегат и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор.

Что касается нового Jimny, этот автомобиль появится на российском рынке в самом начале весны 2019 года - по последним данным, в марте. Как стало известно, что машины для России не получат полный объем электронных систем безопасности (какие именно системы зарезервированы за Jimny российской спецификации, пока не уточняется). Базовым на российском рынке станет новый 1,5-литровый "атмосферник" мощностью 102 л.с. Он придет на смену 1,3-литровому 85-сильному аналогу. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" и 4-диапазонный "автомат".

Анонсирован жестко подключаемый полный привод и раздаточная коробка с понижающим рядом передач. Режимы полноприводной трансмиссии по-прежнему переключаются рычагом. Дорожный просвет увеличился со 190 до 210 мм, колея расширена на 40 мм. Угол въезда составляет 37 градусов, съезда - 49 градусов. Жесткость рамы увеличена в полтора раза.

В салоне Jimny стало просторнее, однако прибавка объема произошла за счет уменьшения объема багажника (- 28 л), который составляет отныне лишь 85 литров. Однако если сложить задние сиденья, то отсек, напротив, даст фору таковому у предшественника. Теперь этот показатель составляет 830 л (+14 л).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года компактный кроссовер Suzuki Vitara остается бестселлером марки на российском рынке. Компактный внедорожник Jimny добился рекордного роста продаж в отчетный период – на 132%.