 АВТОСТАТ | УАЗ «Хантер» стал дороже на 5 тысяч рублей

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УАЗ «Хантер» стал дороже на 5 тысяч рублей

УАЗ Хантер

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в октябре внедорожник УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации, кроме версии «Хантер Юбилейный», цена на которую осталась на прежнем уровне.

Таким образом, новая минимальная цена за внедорожник УАЗ «Хантер» в комплектации «Классик» составляет 659 900 рублей. Эта же версия, но с блокировкой дифференциала, обойдется в 697 800 рублей, а топовая комплектация «Трофи» предлагается к продаже за 744 900 рублей. При этом комплектация «Юбилейный» все еще доступна за 699 990 рублей.

Отметим, что все версии внедорожника УАЗ «Хантер» оснащаются бензиновым двигателем объемом 2,7 л мощностью 128 л.с. в паре с механической КП и имеют полный привод.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на эту модель произошло в июле и составило 10 тысяч рублей.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены уаз уаз hunter

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