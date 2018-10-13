Hyundai Creta вернул себе лидерство на петербургском рынке SUV

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам сентября 2018 года объем рынка новых кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге составил 5 тыс. единиц, что на 23% выше, чем год назад.

Лидером данного рейтинга в сентябре вновь стал Hyundai Creta, который за весь нынешний год терял это звание только в августе. Так, в прошлом месяце 423 петербуржца остановили свой выбор именно на этом кроссовере (-6%). Второе место занял Volkswagen Tiguan (265 шт.; +7%). А вот лидер августа – Mitsubishi Outlander – расположился на третьей позиции с результатом 249 единиц (-6%).

Далее в рейтинге самых популярных автомобилей рынка SUV в Санкт-Петербурге следуют Skoda Kodiaq (239 шт.; рост в 4,8 раза) и Toyota RAV4 (231 шт.; +85%). Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рейтинга по итогам сентября 2018 года также попали: Renault Kaptur (208 шт.; +20%), Hyundai Tucson (194 шт.; рост в 2,4 раза), Renault Duster (191 шт.; -9%;), KIA Sportage (183 шт.; +85%) и Nissan Qashqai (180 шт.; +7%).

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что лидером всего петербургского рынка новых легковых машин в сентябре, спустя несколько месяцев, снова стал Hyundai Solaris.