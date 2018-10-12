 АВТОСТАТ | «Рольф» объявил о ребрендинге подразделения по продаже автомобилей с пробегом

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«Рольф» объявил о ребрендинге подразделения по продаже автомобилей с пробегом

«Рольф» объявил о ребрендинге подразделения по продаже автомобилей с пробегом

Компания «Рольф» объявила о ребрендинге бизнес-направления по закупкам и продажам автомобилей с пробегом. Деятельность подразделения с октября 2018 года будет вестись под брендом «Рольф Автомобили с пробегом». Бренд BlueFish, который использовался на протяжении 11 лет, больше не будет применяться компанией, сообщает пресс-служба «Рольфа».

Как отмечается, ребрендинг подразделения по продажам автомобилей с пробегом проведен в рамках реализации единой стратегии развития компания «Рольф». Выкуп и продажа автомобилей с пробегом являются одним из ключевых и быстро растущих направлений деятельности компании. Кроме того, бренд «Рольф автомобили с пробегом» обеспечивает однозначную ассоциацию с деятельностью компании «Рольф» и ее других подразделений у аудитории клиентов.

На сегодняшний день проект ребрендинга полностью реализован. Его важной составляющей стало визуальное обновление подразделений, которые теперь соответствуют общей корпоративной стилистике бренда «Рольф». Центры продаж и коммуникационные материалы подразделения автомобилей с пробегом уже оформлены в стиле обновленной концепции. Также обновлен фирменный стиль на собственных центральных и локационных сайтах и посадочных страницах, в социальных сетях, агрегаторах и на других интернет-площадках.

Подразделение «Рольф автомобили с пробегом» (ранее – BlueFish) представлено на рынке с 2007 года, а с 2013 года компания «Рольф» удерживает лидерство на рынке по продаже автомобилей с пробегом среди официальных дилеров страны. Общее количество реализованных за это время автомобилей уже превышает 210 тысяч единиц. За три квартала 2018 года «Рольф» реализовал 41131 автомобиль с пробегом, что на 37% выше результата аналогичного периода прошлого года. В планах на текущий год – реализация 70 тысяч автомобилей с пробегом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры автомобили с пробегом вторичный рынок

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