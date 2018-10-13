 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA во Владимире

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АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA во Владимире

АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA во Владимире

АВТОВАЗ открыл во Владимире дилерский центр «Автоэкспресс-Владимир», который стал крупнейшим автосалоном LADA во Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба «Автоэкспресс-Владимир», дилерский центр построен в строгом соответствии с современными требованиями производителя и предлагает весь спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей LADA. Общая площадь – нового центра 4000 кв. м. Автосалон имеет демонстрационный зал площадью почти 1000 кв. м, где представлен весь актуальный модельный ряд автомобилей LADA. Сервисная зона занимает 3000 кв. м, включает 13 постов обслуживания и диагностическую линию с вибростендом, пост шиномонтажа, антикоррозийный участок и отдельные помещения для установки дополнительного оборудования.

Клиентам дилерского центра доступен полный спектр сопутствующих услуг: программы кредитования, лизинг, страхование, установка дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв, услуга trade-in, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, а также ремонт любой сложности.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 259129 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры lada

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