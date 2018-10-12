 АВТОСТАТ | Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC появится в России

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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC появится в России

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC появится в России

Электромобиль Mercedes-Benz EQC, премьера которого состоялась на Парижском автосалоне, ещё не начали производить, а потому к потребителю он попадет нескоро. Сборка кроссоверов EQC в российской спецификации на заводе в Бремене начнется ориентировочно в ноябре 2019 года, в начале 2020 года EQC пройдет сертификацию, получит ОТТС, после чего отправится в дилерские шоу-румы, сообщает портал «Колеса.ру».

На данный момент заявлена всего одна модификация EQC 400, снабженная двумя электромоторами (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 408 л.с. Питаются они от литий-ионной батареи Accumotive (дочернее предприятие концерна Daimler) емкостью 80 кВт∙ч. Сколько кроссовер протянет на одной зарядке, неизвестно: производитель пока заявил лишь предварительный запас хода на уровне 450 км, измеренный по устаревшей методике NEDC. Фирменное зарядное устройство с жидкостным охлаждением мощностью 7,4 кВт способно зарядить баратею на 80% всего за 40 минут.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новинки электромобили mercedes-benz

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