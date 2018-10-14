 АВТОСТАТ | Mazda в сентябре увеличила продажи в России на 10%

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 23 дней

подробнее

Горячая новость

Украинский авторынок в сентябре упал на 30%
  • 14.10.18 - 11:00

    Украинский авторынок в сентябре упал на 30%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 12 октября

    Авторынок Болгарии в сентябре 2018 года

    Аналитики считают, что падение рынка в сентябре - это временный эффект от введения WLTP.

Вся аналитика

Инфографика

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
  • 12.10.18

    В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
Все публикации

Видео

Татьяна Луковецкая, генеральный директор ГК «РОЛЬФ»
  • 05.12.16

    Татьяна Луковецкая, генеральный директор ГК «РОЛЬФ»
Все видео

14.10.18 Прочитали 687 раз

Mazda в сентябре увеличила продажи в России на 10%

Mazda

Российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 2759 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 22424 машины, что на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в сентябре составили 1891 машину (+5%), а с начала года – 15750 единиц (+20%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Mazda на российском рынке могут вырасти на 15 - 20% к прошлому году. В феврале текущего года на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке стартовало производство семиместного кроссовера Mazda CX-9, ставшего третьей моделью Mazda российской сборки после кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda6.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок россии mazda

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Украинский авторынок в сентябре упал на 30%

вчера, 11:00

Все новости

Статьи на тему

Челябинские автодилеры захватывают Екатеринбург. Как так?! (66.ru)

13 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...