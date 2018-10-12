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«Автомир» открыл в Москве новые дилерские центры Mazda

«Автомир» открыл в Москве новые дилерские центры Mazda

Компания «Автомир» оптимизирует структуру и форматы своих дилерских центров Mazda, поддерживая планы марки по обновлению автосалонов. В Москве три обновленных автоцентра Mazda, оборудованных по последним стандартам японского бренда.

Как сообщает пресс-служба «Автомира», в августе компания открыла автосалон Mazda на Варшавском шоссе, а в начале октября распахнул свои двери автосалон Mazda на Ярославском шоссе. С учетом действующего автоцентра на Дмитровском шоссе, московская сеть автосалонов Mazda в компании «Автомир» теперь объединяет три дилерских центра. При этом комплексы на Варшавском и Ярославском шоссе изначально выполнены по самым новым стандартам марки, а автосалон Mazda на Дмитровском шоссе проходит поэтапную реконструкцию для полного приведения к этим стандартам.

Временный дилерский центр Mazda на Береговом проезде 26 сентября закончил свою работу: клиенты дилерского центра смогут воспользоваться полным комплексом услуг по продаже и сервису автомобилей в вышеуказанных комплексах, сохранив все свои привилегии и индивидуальные скидки.

«Географически сбалансированная сеть современных дилерских центров в Москве дает нашей компании хороший потенциал для работы по марке», – отмечает коммерческий директор «Автомира» Владимир Григорьев.

Помимо трех столичных центров Мazda, сотрудничество «Автомира»  с маркой включает дилерский центр Mazda в Архангельске и два в Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 22424 автомобиля, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры mazda

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