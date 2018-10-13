 АВТОСТАТ | Белорусский авторынок в 3 квартале замедлил темпы роста

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Белорусский авторынок в 3 квартале замедлил темпы роста

Белорусский авторынок в 3 квартале замедлил темпы роста

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам третьего квартала 2018 года вырос на 58% до 14286 машин. Как отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), несмотря на то, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет наблюдается значительный рост продаж новых автомобилей, третий квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о затухании темпов роста рынка.

По мнению председателя правления БАА Сергея Михневича, основным драйвером роста рынка в этом году являлась доступность условий кредитования и лизинга. Замедление роста рынка вызвано увеличением количества отказов физическим лицам в кредитовании и лизинге, которое происходит в следствие ограничений, принятых Национальным банком Республики Беларусь с 1 мая этого года. Также замедление темпов роста вызвано насыщением рынка и снижением потенциала спроса на нем.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике за отчетный период стала Renault, реализовавшая 3065 автомобилей (+14%). Второе место занимает российская марка LADA с показателем 2975 проданных машин, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 1851 автомобиль (+17%). Замыкают пятерку лидеров Geely (913 шт., рост в 20,3 раза) и Nissan (851 шт., +64%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: белоруссия автомобильные рынки продажи легковые автомобили легкие коммерческие автомобили

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