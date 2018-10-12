Утильсбор на автомобили вновь могут повысить

В правительстве планируют реформировать систему утилизационного сбора в автопроме. Его размер может быть поднят на 30%, а собранные средства с импортной продукции пойдут на финансирование поддержки экспорта, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

При этом источники в правительстве уверяют, что компенсацию утильсбора для российских и локализованных в РФ автоконцернов гарантируют, причем для тех, кто уже локализовал производство к определенной «дате отсечения», вне зависимости от его глубины. Новым моделям обещают частичные компенсации при выполнении минимальных требований по сварке, окраске, сборке кузовов.

Напомним, утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Но российским заводам его затем неофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. В 2016 году правительство проиндексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. А с 1 апреля 2018 года вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили.

Так, для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра он вырос на 17,86%, до 33 тыс. рублей, от 1 до 2 литров – на 90%, до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров – на 49,3% до 126 тыс. рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор остается неизменным и составляет 114,6 тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличился на 14,79% до 32,6 тыс. рублей.

Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырос на 14,46%, до 14,25 тыс. рублей, от 2,5 до 3,5 тонн – на 51,5%, до 30 тыс. рублей, от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28,5 тыс. рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составил 31,35 тыс. рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38,1 тыс. рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41,85 тыс. рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82,5 тыс. рублей (+14,8%).