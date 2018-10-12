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Российский авторынок в сентябре занял четвертое место в Европе

automarket 3

Автомобильный рынок России, который в августе стал третьим по величине в Европе, по итогам прошлого месяца опустился на четвертое место в европейском первенстве. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский авторынок продолжает  демонстрировать рост, в то время как в Европе зафиксировано общее падение спроса, связанное с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 338834 машины (-20,5%). Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 200134 реализованных автомобилей (-30,5%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 148752 машины (-12,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 148 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 124976 проданных автомобилей, что на 25,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре снизился на 17% и составил 69129 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные рынки авторынок европы

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