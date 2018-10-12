 АВТОСТАТ | Цены кроссоверов Suzuki SX4 и Vitara выросли на 20 тысяч рублей

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Цены кроссоверов Suzuki SX4 и Vitara выросли на 20 тысяч рублей

Suzuki

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Suzuki, эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали рост цен* на две модели японского бренда – SX4 и Vitara. Оба кроссовера стали дороже на 20 тысяч рублей.

Новая минимальная цена за кроссовер SX4 теперь составляет 1 239 тыс. руб., а максимальная комплектация GLX предлагается к продаже за 1 669 тыс. руб. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации данной модели.

Другой кроссовер – Vitara – получил обновленные ценники по всем комплектациям, кроме максимальной. Теперь он доступен по цене от 1 119 тыс. руб. за базовую комплектацию GL до 1 690 тыс. руб. за топовую версию Vitara 30.

Как уже ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Suzuki реализовали 4 051 автомобиль, что на 24% превышает результат годичной давности.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили авторынок россии suzuki suzuki sx4 suzuki vitara

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