Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам сентября 2018 года объем рынка новых кроссоверов и внедорожников в Москве составил 10 тыс. единиц, что на 28% больше, чем год назад.

Лидерство на столичном рынке SUV удерживает Hyundai Creta с результатом 692 экземпляра (+4%). Вторую позицию в этом рейтинге занимает Toyota RAV4, объем рынка которого в сентябре составил 497 автомобилей (+68%). Впервые в тройку самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве вошел Skoda Kodiaq, за месяц разошедшийся тиражом в 485 машин – это в 6,6 раза больше, чем год назад. Далее следуют Volkswagen Tiguan (482 шт.; +9%) и Nissan X-Trail (437 шт.; +35%).

Кроме них, в ТОП-10 столичного рынка новых автомобилей сегмента SUV по итогам сентября 2018 года попали: KIA Sportage (372 шт.; +43%), Nissan Qashqai (362 шт.; +45%), Mitsubishi Outlander (310 шт.; +9%), KIA Sorento (290 шт.; +46%) и Hyundai Tucson (285 шт.; рост в 2,3 раза).

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что самым популярным автомобилем в российской столице в последний месяц осени впервые стал седан Volkswagen Polo.