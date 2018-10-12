Казахстанский авторынок в сентябре вырос на 14%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам сентября увеличились на 14,3% и составили 5414 единиц. По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», за девять месяцев 2018 года жители республики приобрели 41639 машин, что на 29,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в августе стала LADA, реализовавшая 1328 автомобилей – на 67% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1146 машин (+9%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 862 покупателя (+65%). Далее следует Nissan с показателем 293 проданных машины, что на 63% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз ГАЗ, чьи дилеры реализовали 265 автомобилей (-6%).