 АВТОСТАТ | Эксклюзивная коллекция трехдверных MINI распродана онлайн за месяц

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 26 дней

подробнее

Горячая новость

Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
  • 12.10.18 - 09:56

    Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 12 октября

    Авторынок Болгарии в сентябре 2018 года

    Аналитики считают, что падение рынка в сентябре - это временный эффект от введения WLTP.

Вся аналитика

Инфографика

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
  • 12.10.18

    В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Александр Усольцев (Mastakey)
  • 15.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Александр Усольцев (Mastakey)
Все видео

11.10.18 Прочитали 4985 раз

Эксклюзивная коллекция трехдверных MINI распродана онлайн за месяц

Эксклюзивная коллекция трехдверных MINI распродана онлайн за месяц

В начале августа бренд MINI запустил онлайн-платформу MINI Collection 25 – сервис по приобретению эксклюзивной версии MINI 3 Двери. Через специализированный сайт полностью реализовать 25 необычных хэтчбеков MINI удалось ровно за месяц. Первых владельцев автомобили ограниченной серии нашли уже в день запуска акции, 1 августа, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.  

Каждый экземпляр лимитированной коллекции отличают эксклюзивный цвет Pure Burgundy, задние светодиодные фонари в стиле Union Jack, контрастные черные полосы на капоте и крыша, выполненная в той же цветовой гамме. Особую атмосферу в салоне создают потолок из темной ткани и мультифункциональное рулевое колесо MINI Yours Soda. Кроме того, каждому хэтчбеку присвоен свой порядковый номер, указывающий на его исключительность.  

Реализация кампании проводилась совместно с сервисом онлайн-платежей Яндекс.Кассы, позволившим сделать покупку MINI удобной, быстрой и безопасной. Произвести оплату можно было любым удобным способом: банковской картой, электронным кошельком, через мобильные приложения или онлайн-банкинг. К платформе MINI Collection 25 были подключены все дилерские центры MINI в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. При этом 78% клиентов воспользовались услугой при помощи своих мобильных устройств.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи онлайн продажи mini

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

MINI One подорожал на 51 – 73 тыс. рублей

вчера, 11:33

Все новости

Статьи на тему

Почему АЕБ улучшила прогноз по российскому авторынку на 2018 год («РБК»)

6 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

4 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...