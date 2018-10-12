Эксклюзивная коллекция трехдверных MINI распродана онлайн за месяц

В начале августа бренд MINI запустил онлайн-платформу MINI Collection 25 – сервис по приобретению эксклюзивной версии MINI 3 Двери. Через специализированный сайт полностью реализовать 25 необычных хэтчбеков MINI удалось ровно за месяц. Первых владельцев автомобили ограниченной серии нашли уже в день запуска акции, 1 августа, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Каждый экземпляр лимитированной коллекции отличают эксклюзивный цвет Pure Burgundy, задние светодиодные фонари в стиле Union Jack, контрастные черные полосы на капоте и крыша, выполненная в той же цветовой гамме. Особую атмосферу в салоне создают потолок из темной ткани и мультифункциональное рулевое колесо MINI Yours Soda. Кроме того, каждому хэтчбеку присвоен свой порядковый номер, указывающий на его исключительность.

Реализация кампании проводилась совместно с сервисом онлайн-платежей Яндекс.Кассы, позволившим сделать покупку MINI удобной, быстрой и безопасной. Произвести оплату можно было любым удобным способом: банковской картой, электронным кошельком, через мобильные приложения или онлайн-банкинг. К платформе MINI Collection 25 были подключены все дилерские центры MINI в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. При этом 78% клиентов воспользовались услугой при помощи своих мобильных устройств.