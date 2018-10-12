Российский автопром испытывает избыточность производственных мощностей

Объемы производственных мощностей российского автопрома позволяют выпускать до 3,5 млн автомобилей в год. Этот показатель учитывает снижение объемов выпуска, который наблюдался с 2014 года, но даже загрузка предприятий на 50% обеспечивает устойчивое развитие отрасли, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на Международном форуме "Автоэволюция 2018".

Замглавы ведомства также отметил, что существующие производственные мощности конкурентоспособны как по качеству выпускаемой продукции, так и по внутренней логистике.

По его мнению, цены на автомобили на отечественном рынке остаются одними из самых низких в мире, в первую очередь за счет высокой конкуренции. "Сегодня, если мы сравним цены на автомобили, на российском рынке в сопоставимых единицах измерения, то они остаются одними из самых низких в мире. Это связано с очень высокой конкуренцией и, конечно же, с курсом национальной валюты", - сказал Морозов, которого цитирует агентство "ТАСС".

Отвечая на вопрос участников форума о роли государства в сфере автопрома, заместитель министра высказался за уменьшение этого влияния. "Хотелось бы, чтобы на этом конкурентном рынке роль правительства была меньше, она должна быть скорее с точки зрения глобальных целей - формирование базовых задач по развитию рынка", - отметил А.Морозов.