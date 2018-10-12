Минпромторг до конца года выберет площадку для выпуска автомобилей Aurus

Минпромторг РФ планирует до конца текущего года определиться с площадкой для производства автомобилей бренда Aurus. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, не исключив, что выпуск автомобилей будет налажен в Татарстане.

«Вся линейка (автомобилей бренда - ИФ) должна быть завершена к 2020 году. Мы имеем в виду использование мощностей индустриального партнера, мы в свое время определялись, кто в этой кооперации будет участвовать – это компания «Соллерс». Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге в Татарстане, есть другие варианты, мы до конца года должны окончательно принять решение – с минимальными затратами реализовать индустриальную модель этого проекта», – сказал министр, которого цитирует агентство «Интерфакс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Аурус» назначила первых дилеров в Москве, которые с января 2019 года начнут продажи автомобилей Aurus. Ими стали группы «Панавто» и «Авилон», обладающие большим опытом реализации автомобилей класса «люкс» и «премиум».

Ранее глава Минпромторга РФ говорил, что дилеры и компания «Аурус» уже принимают предварительные заказы, причем их количество на сегодняшний день превысило возможности производственного цикла 2019 года. Дело в том, что в 2019 – 2020 годах автомобили Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство автомобилей Aurus будет налажено на мощностях компании «Соллерс», что позволит увеличить их выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт.

Так, вывод бренда Aurus на европейский рынок запланирован на март 2019 года в рамках Женевского автосалона. Дальнейшие планы синхронизированы с получением локальных одобрений типа транспортного средства для АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Европы, Китая, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Америки, Южной Кореи. При этом Денис Мантуров выразил уверенность, что первыми покупателями автомобилей Aurus станут европейцы. «Это, прежде всего, европейский автомобиль, но ОАЭ и другие страны Ближнего Востока тоже активно интересуются Aurus», – отметил глава Минпромторга России.

Модельный ряд Aurus будет состоять из седана, лимузина, внедорожника и микроавтобуса. Также возможна разработка полностью электрических моделей и бюджетного внедорожника.