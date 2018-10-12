Рынок новых автобусов в России с начала года вырос на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) по итогам 9 месяцев 2018 года составил 8,9 тыс. единиц, что на 11,8% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Лидером этого рынка по-прежнему является российский производитель ПАЗ, на долю которого за отчетный период пришлось около 60% от общего объема. В количественном выражении это составляет 5129 автобусов, что на 3% больше, чем годом ранее.

Уже традиционно первую тройку лидеров самых популярных на российском рынке автобусов занимают отечественные марки. Так, на втором месте располагается ЛИАЗ, продукция которого за 9 месяцев разошлась тиражом в 1234 автобуса (+10%), на третьем – НЕФАЗ (520 шт.; +42%). Четвертую позицию рейтинга занимает белорусский МАЗ с показателем 439 автобусов (+45%), а замыкает пятерку лидеров китайский Yutong (416 шт.), нарастивший рыночный объем в 2,2 раза.

Лидерами модельного рейтинга автобусного рынка тоже стали представители Павловского автозавода – высокопольные автобусы малого класса ПАЗ-3205 (2674 шт.; +10%), ПАЗ-3204 (1583 шт.; +7%) и ПАЗ-4234 (603 шт.; +1%). На четвертой строчке располагается НЕФАЗ-5299 с результатом в 520 экземпляров (+42%). Замкнул пятерку лидеров новичок рынка – ЛИАЗ-5250 («Вояж»), который за 9 месяцев оказался востребован в количестве 417 экземпляров.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в сентябре российский рынок новых автобусов продемонстрировал рост (+13%) после падения на протяжении двух месяцев подряд. Напомним, в июле он сократился на 1%, а в августе и вовсе упал на 26%.